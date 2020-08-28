Огромный булыжник скатился на машину российских туристов во время поездки в горах Абхазии и раздавил ее. Произошедшее попало на видео, запись была опубликована во «ВКонтакте».

На размещенных в сети кадрах запечатлен стоящий на обочине дороги покореженный Daewoo Matiz — видно, что крыша машины вдавлена, а двери не закрываются.

«Посмотрите, что с машиной произошло, это ужас какой-то», — комментирует за кадром очевидец.

Как уточняется в подписи к посту, инцидент произошел в среду, 26 августа, по пути к озеру Рица. Судя по повреждениям, удар камня пришелся по левой задней стороне автомобиля. Автор ролика утверждает, что погибших в результате произошедшего нет.