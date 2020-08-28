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Огромный булыжник скатился на машину россиян в горах Абхазии и раздавил ее 

Lenta.ru 2 часа назад
Огромный булыжник скатился на машину российских туристов во время поездки в горах Абхазии и раздавил ее. Произошедшее попало на видео, запись была опубликована во «ВКонтакте».
На размещенных в сети кадрах запечатлен стоящий на обочине дороги покореженный Daewoo Matiz — видно, что крыша машины вдавлена, а двери не закрываются.

«Посмотрите, что с машиной произошло, это ужас какой-то», — комментирует за кадром очевидец.

Как уточняется в подписи к посту, инцидент произошел в среду, 26 августа, по пути к озеру Рица. Судя по повреждениям, удар камня пришелся по левой задней стороне автомобиля. Автор ролика утверждает, что погибших в результате произошедшего нет.
Россия открыла государственную границу с Абхазией 1 августа, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. C этого дня россияне могут беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане этой страны — в Россию. Позже в сети появилось видео, на котором запечатлена автомобильная очередь на границе между странами. Стало известно, что желающие попасть из республики на российскую территорию стоят в очереди по несколько часов.
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ДТП , Видео , Daewoo Matiz , Михаил Мишустин
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