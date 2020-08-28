Влетела в коляску: машина Евкурова попала в ДТП

В Москве произошло ДТП с участием автомобиля замглавы Минобороны РФ Юнус-Бека Евкурова . По предварительным данным, водитель машины, числящейся за чиновником, решил пересечь перекресток на красный свет — в итоге в автомобиль врезалась другая иномарка. Из-за столкновения она отлетела прямо в девушку-пешехода с коляской, в которой находился ребенок. Вскоре водитель машины Евкурова якобы начал скручивать номера. Согласно информации СМИ, малыша госпитализировали с сотрясением мозга.

Автомобиль заместителя министра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова попал в ДТП в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах ТАСС.

По словам собеседника агентства, авария произошла на 2-й Дубровской улице в районе дома номер восемь. Видео ДТП разлетелось по СМИ — на нем видно, как служебный автомобиль, который числится за чиновником, проезжает на красный свет. В результате он сталкивается с одной из движущихся машин — и та врезается в девушку-пешехода с коляской. Это же подтверждают очевидцы происшествия.

«Горел зеленый свет. Машина с проблесковыми маячками ехала, без звука. Они на красный двигались в сторону Волгоградского проспекта. Джип « Ниссан Кашкай» ехал на зеленый. Они ударили ему в бок, в переднее крыло, его выносит на тротуар, он бьется об столб, там стояла женщина с коляской», — сообщил один из свидетелей РЕН ТВ.

Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, ребенок не пострадал — госпитализация никому из участников ДТП не потребовалась. Тем временем Telegram-канал 112 утверждает, что малыш попал в больницу с сотрясением мозга. Очевидцы аварии также говорят о травме у несовершеннолетнего.

«Машина ударила касательно по ребенку. У ребенка изо рта кровь прошла. Нянька успела его отдернуть. Все равно травму получил», — сообщил один из свидетелей РЕН ТВ.

Сам водитель второго автомобиля прокомментировал ДТП коротко. «Была авария, меня стукнули, я отлетел», — сказал он Telegram-каналу Life Shot.

После происшествия водитель замминистра обороны начал скручивать номера, пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на неназванный источник. «Скрутили номера, убрали мигалки, все спрятали в машину», — подтвердил собеседник РЕН ТВ, видевший аварию. Официального подтверждения этой информации нет.

Один из очевидцев утверждает, что в машине, спровоцировавшей аварию, находился человек, похожий на Евкурова. «Кто-то в шапке военной был. Он [водитель, с машиной которого столкнулся автомобиль замминистра] говорит, что не мог его видеть», — рассказал свидетель происшествия Life Shot.

При этом чиновник дождался, пока ребенка заберут в больницу, и только после этого покинул место ДТП, пишет Telegram-канал 112.

Автомобиль Евкурова эвакуировали первым, после увезли и вторую помятую машину, сообщает Life Shot.

Отметим, что 57-летний Юнус-Бек Евкуров занимает должность замглавы Минобороны с июля 2019 года. В 80-х он проходил срочную службу в морской пехоте Тихоокеанского флота, а также учился в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище. Потом получал образование в Военной академии имени М. В. Фрунзе и Военной академии Генштаба Вооруженных сил.

В октябре 2008 года Евкуров был назначен главой Республики Ингушетии. Известно, что, вступив на должность, он отказался от торжественной инаугурации, чтобы сэкономить средства бюджета региона, и принял присягу сразу после своего утверждения. Нынешнего замминистра обороны тогда поддержала даже сторона оппозиции предыдущего главы Мурата Зязикова

В июне 2019 года Евкуров ушел в отставку на фоне митингов против передачи участка территории республики Чечне. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он заявил, что субъекту нужны «новая команда, новые люди», а он, в свою очередь, готов выполнять задачи «в любом секторе».

Уже 16 июля 2019 года после вступления на пост замминистра обороны его назначили куратором боевой подготовки и безопасности полетов авиации Вооруженных сил (ВС) страны.