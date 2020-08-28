По предварительной информации, машина Евкурова проехала на красный свет без использования проблескового маячка и врезалась в другой автомобиль, который, в свою очередь, зацепил женщину с ребенком в коляске.

Ребенок получил сотрясение мозга и был госпитализирован.

По данным 112, Евкуров дождался, пока малышу окажут помощь и отвезут в больницу. Затем он покинул место ДТП.

На месте происшествия работает полиция.

Юнус-Бек Евкуров занимает должность заместителя Министра обороны Российской Федерации с 8 июля 2019 года. С 31 октября 2008 до 26 июня 2019 возглавлял республику Ингушетия.