Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Машина замминистра обороны РФ Евкурова попала в ДТП в Москве. Видео 

Национальная Служба Новостей 14 часов назад
Автомобиль заместителя министра обороны, бывшего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова попал в аварию в центре российской столицы. ДТП случилось на 1-ой Дубровской улице. По предварительным данным, Чиновник сидел на пассажирском месте, сообщает РЕН ТВ.
Судя по записи с камеры видеонаблюдения, Mercedes чиновника с проблесковым маячком проехал на запрещающий сигнал светофора. Автомобиль врезался на перекрёстке в бок другого автомобиля, который отбросило на тротуар на женщину с коляской.
Очевидцы говорят, что женщина успела отдернуть коляску, однако машина все-равно её задела, у ребёнка изо рта пошла кровь. Другой очевидец происшествия рассказал, что с машины Евкурова после ДТП скрутили номера, убрали мигалки. Он не пострадал.
Евкуров перешёл на работу в Минобороны в 2019 году. Он отвечает за Главное управление боевой подготовки и службу безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ. До того, как возглавить Ингушетии, он служил на командных должностях в Вооруженных силах.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Новости за ночь: Трое погибли в ДТП с автобусом в Калмыкии Новости за ночь: Трое погибли в ДТП с автобусом в Калмыкии СМИ рассказали, кто ещё мог ездить на машине Ефремова СМИ рассказали, кто ещё мог ездить на машине Ефремова Прядка 85 процентов водителей получат скидки по ОСАГО Прядка 85 процентов водителей получат скидки по ОСАГО
Комментарии 15
ДТП , Юнусбек Евкуров , Министерство обороны , РЕН ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шумовая разметка оказалась опасной
Шумовая разметка оказалась опасной
Плюсы и минусы перевода машины на газ
Плюсы и минусы перевода машины на газ
Зачем водители вырезают катализатор?
Зачем водители вырезают катализатор?
В центре Москвы автомобиль замглавы Минобороны Евкурова попал в ДТП
В центре Москвы автомобиль замглавы Минобороны Евкурова попал в ДТП
Видео
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
01:05
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
ДТП
Две машины столкнулись на Каширском шоссе
00:37
Две машины столкнулись на Каширском шоссе
ДТП
Путин проехал по открывшейся трассе «Таврида»
01:53
Путин проехал по открывшейся трассе «Таврида»
Автоновости
Крупное ДТП в Москве: 14 человек в больнице
02:30
Крупное ДТП в Москве: 14 человек в больнице
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение