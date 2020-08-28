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В Туле в массовом ДТП погиб один человек, четыре пострадали 

ТАСС 46 минут назад
Массовое ДТП произошло в Туле
Фото: РИА Новости
В массовом столкновении автомобилей в Туле пострадали четыре человека, среди которых один ребенок. Еще один человек погиб, сообщила журналистам в пятницу пресс-служба УМВД по региону.

"По предварительным данным, в ДТП на Павшинском мосту в Туле столкнулись четыре единицы транспорта. Имеются сведения о четырех пострадавших, среди них один 15-летний ребенок, а также об одном погибшем", — сообщили в пресс-службе.

В настоящий момент на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все детали и обстоятельства случившегося.
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ДТП , ГИБДД , МВД
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