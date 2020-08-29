Поставить автомобиль на учет в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг можно с сегодняшнего дня. Как сообщили ТАСС в Госавтоинспекции, сотрудники центров госуслуг будут осуществлять лишь прием и выдачу документов и регистрационных знаков. Процедуры, связанные с осмотром и регистрацией транспорта, а также присвоением номеров, будут осуществляться сотрудниками ГИБДД. Ранее соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В правительстве сообщали, что сотрудников МВД привлекут к работе на территории МФЦ.
В России стартовала регистрация автомобилей в МФЦ
Фото: РИА "ФедералПресс"
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