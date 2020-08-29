Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России стартовала регистрация автомобилей в МФЦ 

Авторадио и ещё 18 4 часа назад
В России стартовала регистрация автомобилей в МФЦ
Фото: РИА "ФедералПресс"
Поставить автомобиль на учет в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг можно с сегодняшнего дня. Как сообщили ТАСС в Госавтоинспекции, сотрудники центров госуслуг будут осуществлять лишь прием и выдачу документов и регистрационных знаков. Процедуры, связанные с осмотром и регистрацией транспорта, а также присвоением номеров, будут осуществляться сотрудниками ГИБДД. Ранее соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В правительстве сообщали, что сотрудников МВД привлекут к работе на территории МФЦ.
Видео дня. В Крыму открыта трасса "Таврида"
Авторадио: последние новости
В Новосибирске легковой автомобиль врезался в многоквартирный дом В Новосибирске легковой автомобиль врезался в многоквартирный дом На Камчатке опрокинулся автомобиль с вахтовиками На Камчатке опрокинулся автомобиль с вахтовиками Автобус столкнулся с "Камазом" в Калмыкии, 3 человека погибли и 5 пострадали - МЧС Автобус столкнулся с "Камазом" в Калмыкии, 3 человека погибли и 5 пострадали - МЧС
ДТП , Автоновости , Бортжурнал , Михаил Мишустин , ГИБДД , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кто первый? Сложный вопрос для водителей
Кто первый? Сложный вопрос для водителей
Правила выдачи справок водителям изменили
Правила выдачи справок водителям изменили
Не ждали? У мирового автопрома новый лидер
Не ждали? У мирового автопрома новый лидер
Как правильно менять свечи зажигания
Как правильно менять свечи зажигания
Видео
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
01:05
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
ДТП
Две машины столкнулись на Каширском шоссе
00:37
Две машины столкнулись на Каширском шоссе
ДТП
Путин проехал по открывшейся трассе «Таврида»
01:53
Путин проехал по открывшейся трассе «Таврида»
Автоновости
Крупное ДТП в Москве: 14 человек в больнице
02:30
Крупное ДТП в Москве: 14 человек в больнице
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение