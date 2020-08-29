В России стартовала регистрация автомобилей в МФЦ 

Авторадио: последние новости

В Новосибирске легковой автомобиль врезался в многоквартирный дом

На Камчатке опрокинулся автомобиль с вахтовиками

Автобус столкнулся с "Камазом" в Калмыкии, 3 человека погибли и 5 пострадали - МЧС