Автомобилист объехал курицу и протаранил дом

В ЮАР автомобилист попытался объехать курицу, чтобы не сбить ее, и протаранил чужой дом. Сам водитель и его 19-летний пассажир получили травмы средней тяжести, пишет Daily Mail.

Вначале 41-летний мужчина заявил, что пытался избежать столкновения с ребенком. Однако потом признался, что это могла быть курица. В итоге машина съехала с лестницы, которая вела к одному из домов, и разбилась.