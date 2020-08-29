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Автомобилист попытался объехать курицу и протаранил чужой дом 

Lenta.ru 4 часа назад
Автомобилист объехал курицу и протаранил дом
Фото: @arrivealive
В ЮАР автомобилист попытался объехать курицу, чтобы не сбить ее, и протаранил чужой дом. Сам водитель и его 19-летний пассажир получили травмы средней тяжести, пишет Daily Mail.
Вначале 41-летний мужчина заявил, что пытался избежать столкновения с ребенком. Однако потом признался, что это могла быть курица. В итоге машина съехала с лестницы, которая вела к одному из домов, и разбилась.
Ранее сообщалось, что англичанин купил люксовый спорткар Lamborghini Huracan Spyder стоимостью больше 17 миллионов рублей и разбил его меньше, чем через полчаса, как только выехал из автосалона. На полной скорости машина перестала работать, из-за чего водителю пришлось резко затормозить. А потом в спорткар влетел фургон.
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ДТП , Lamborghini , Lamborghini Huracan
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