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В Новосибирске легковушка врезалась в жилой дом 

ТАСС и ещё 1 51 минуту назад
В Новосибирске легковушка врезалась в жилой дом
Фото: ТАСС
Легковой автомобиль врезался в микрорайоне Пашино в Новосибирске в многоквартирный дом. В результате ДТП один человек погиб, сообщили ТАСС в ГИБДД Новосибирска.

"Ночью автомобиль врезался в жилой дом. В результате ДТП мужчина-пассажир скончался на месте, пассажирка госпитализирована с тяжелыми травмами", — сообщил представитель ведомства.

По словам сотрудника ГИБДД, водитель автомобиля был пьян, его задержали.
Как уточнили ТАСС в региональном главке МЧС, сначала автомобиль врезался в припаркованную машину, затем оба автомобиля — в подъезд жилого дома, заблокировав двери подъезда. Пожарно-спасательные подразделения разблокировали подъезд.
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ДТП , МЧС , ГИБДД , ИТАР-ТАСС
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