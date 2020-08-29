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«У ребенка изо рта кровь пошла»: подробности ДТП с машиной Евкурова 

Майк Габриелян 2 часа назад
В интернете появилось видео ДТП с автомобилем замминистра обороны РФ. Авария произошла на 1-й Дубровской улице, передает РЕН ТВ. Замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров находился в машине на пассажирском месте.
Влетела в коляску: подробности ДТП с машиной Евкурова
На кадрах видно, что «Мерседес» с мигалками проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с «Нисаном Кашкай». Последний отбросило на тротуар, где находилась женщина с ребёнком в коляске.
Очевидцы говорят, что у ребенка пошла кровь изо рта.

«Машина ударила касательно по ребенку. У ребенка изо рта кровь пошла. Нянька успела его отдернуть. Все равно травму получил», — рассказал свидетель ДТП.

Другой очевидец заявил, что после ДТП с авто замминистра «скрутили номера, убрали мигалки».
ДТП , Видео , Mercedes-Benz , Юнусбек Евкуров , РЕН ТВ
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