В интернете появилось видео ДТП с автомобилем замминистра обороны РФ. Авария произошла на 1-й Дубровской улице, передает РЕН ТВ. Замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров находился в машине на пассажирском месте.
На кадрах видно, что «Мерседес» с мигалками проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с «Нисаном Кашкай». Последний отбросило на тротуар, где находилась женщина с ребёнком в коляске.
Очевидцы говорят, что у ребенка пошла кровь изо рта.
«Машина ударила касательно по ребенку. У ребенка изо рта кровь пошла. Нянька успела его отдернуть. Все равно травму получил», — рассказал свидетель ДТП.
Другой очевидец заявил, что после ДТП с авто замминистра «скрутили номера, убрали мигалки».