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Гендиректора «Бондюэль» насмерть сбил автомобиль во Франции 

Прайм и ещё 9 1 час назад
Крупный бизнесмен трагически погиб в ДТП
Фото: public domain
Генеральный директор французской компании-производителя овощных консервов "Бондюэль" Жером Бондюэль был насмерть сбит автомобилем, передает телеканал BFMTV.
Инцидент произошел в ночь на субботу в городе Лилль. Бондюэль вместе с женой и друзьями катался по городу на велосипеде, когда на него наехал автомобиль. После столкновения водитель скрылся с места происшествия.
Несмотря на усилия прибывших на место спасателей и врачей, от полученных травм Бондюэль скончался.
Продукция компании "Бондюэль" широко представлена не только во Франции, где продается под брендом Cassegrain, но и во многих европейских странах, России, США, Канаде и других государствах.
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