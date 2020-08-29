Крупный бизнесмен трагически погиб в ДТП

Гендиректор компании «Бондюэль» (Bonduelle) Жером Бондюэль погиб сегодня в Лилле. Около двух часов ночи он ехал по трассе на велосипеде, и его сбил автомобиль, передаёт La Voix du Nord.

В момент ДТП бизнесмен с супругой и дочерью ехали на велосипедах по дороге рядом с городским вокзалом. Медики пытались реанимировать 50-летнего мужчину, но он скончался от травм на месте аварии.

Водитель автомобиля скрылся с места ДТП, но был задержан сегодня утром. Французские СМИ утверждают, что ранее он нарушал правила дорожного движения.

Жером Бондюэль — генеральный директор одноименной агропродовольственной группы, член совета директоров Bonduelle SA. Он — сын Бруно Бондюэля, основателя компании, которая известна в России своими консервами и другой продукцией.