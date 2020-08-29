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Глава «Бондюэль» трагически погиб в ДТП во Франции 

Майк Габриелян 51 минуту назад
Крупный бизнесмен трагически погиб в ДТП
Фото: public domain
Гендиректор компании «Бондюэль» (Bonduelle) Жером Бондюэль погиб сегодня в Лилле. Около двух часов ночи он ехал по трассе на велосипеде, и его сбил автомобиль, передаёт La Voix du Nord.
В момент ДТП бизнесмен с супругой и дочерью ехали на велосипедах по дороге рядом с городским вокзалом. Медики пытались реанимировать 50-летнего мужчину, но он скончался от травм на месте аварии.
Водитель автомобиля скрылся с места ДТП, но был задержан сегодня утром. Французские СМИ утверждают, что ранее он нарушал правила дорожного движения.
Жером Бондюэль — генеральный директор одноименной агропродовольственной группы, член совета директоров Bonduelle SA. Он — сын Бруно Бондюэля, основателя компании, которая известна в России своими консервами и другой продукцией.
ДТП
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