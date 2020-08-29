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В Крыму в сумерки и дождь сбили двух пешеходов 

РИА Новости Крым 3 часа назад
Сразу два ДТП произошли в Крыму
Фото: ТАСС
Два пешехода, молодой парень и женщина, пострадали в двух авариях, произошедших на западе Крыма в вечернее время в пятницу. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД МВД по Республике Крым.
По информации правоохранителей, первая авария произошла около восьми часов вечера в селе Молочном Сакского района. 23-летний молодой человек оказался на пути автомобиля Peugeot 308, водитель которого не справился с управлением из-за скорости и и неблагоприятных метеоусловий. Машину на повороте занесло за пределы проезжей части, где она и налетела на пешехода. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом правой ключицы.
Второе ДТП с участием пешехода произошло около одиннадцати вечера на проспекте Ленина в городе Евпатория. На регулируемом пешеходном переходе водитель мотоцикла Yamaha, проезжая на свой зеленый свет, наехал на 53-летнюю женщину, которая решила перейти дорогу, несмотря на красный сигнал пешеходного светофора. В результате наезда женщина получила перелом височной кости и открытую черепно-мозговую травму.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в минувшие сутки еще одна авария произошла на трассе между Нижнегорским и Белогорском. В результате лобового столкновения автомобиля "ЗАЗ" с прицепом и минивэна Volkswagen пострадали водитель и пассажир легкового авто.
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Комментарии 1
ДТП , ЗАЗ , Peugeot , Peugeot 308 , Volkswagen
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