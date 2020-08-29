Сразу два ДТП произошли в Крыму

Два пешехода, молодой парень и женщина, пострадали в двух авариях, произошедших на западе Крыма в вечернее время в пятницу. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД МВД по Республике Крым.

По информации правоохранителей, первая авария произошла около восьми часов вечера в селе Молочном Сакского района. 23-летний молодой человек оказался на пути автомобиля Peugeot 308, водитель которого не справился с управлением из-за скорости и и неблагоприятных метеоусловий. Машину на повороте занесло за пределы проезжей части, где она и налетела на пешехода. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом правой ключицы.

Второе ДТП с участием пешехода произошло около одиннадцати вечера на проспекте Ленина в городе Евпатория. На регулируемом пешеходном переходе водитель мотоцикла Yamaha, проезжая на свой зеленый свет, наехал на 53-летнюю женщину, которая решила перейти дорогу, несмотря на красный сигнал пешеходного светофора. В результате наезда женщина получила перелом височной кости и открытую черепно-мозговую травму.