Джигурда рассказал о «доказательствах» монтажа видео ДТП с Ефремовым 

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Актер Никита Джигурда в беседе с «Московским комсомольцем» раскрыл подробности результатов экспертизы видео ДТП с Михаилом Ефремовым , которую провел нанятый им эксперт.

По его словам, удалось установить, что на записи в момент движения джипа актера по Садовому кольцу была видна «полная и голая» рука, в то время как сам артист был одет в пиджак.

"Из водительского места Михаила Ефремова выставляется нога, и нога чужая. Видно, что нога одета в узкие брюки, а Михаил был в джинсах широких", — добавил Джигурда.

Шоумен заявил, что считает видео подлогом и в связи с этим решил подать в суд на адвоката родных погибшего в аварии Сергея Захарова с целью привлечь его к уголовной ответственности.

Михаил Ефремов 8 июня на своем джипе выехал на встречную полосу и врезался в Lada , за рулем которой находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров, который позднее скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного опьянения, а затем в его крови нашли следы наркотиков.

Сейчас Ефремов находится под домашним арестом. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.