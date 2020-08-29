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Джигурда рассказал о «доказательствах» монтажа видео ДТП с Ефремовым 

РИА Новости и ещё 4 2 часа назад
Джигурда рассказал о «доказательствах» монтажа видео ДТП с Ефремовым
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Актер Никита Джигурда в беседе с «Московским комсомольцем» раскрыл подробности результатов экспертизы видео ДТП с Михаилом Ефремовым, которую провел нанятый им эксперт.
По его словам, удалось установить, что на записи в момент движения джипа актера по Садовому кольцу была видна «полная и голая» рука, в то время как сам артист был одет в пиджак.
"Из водительского места Михаила Ефремова выставляется нога, и нога чужая. Видно, что нога одета в узкие брюки, а Михаил был в джинсах широких", — добавил Джигурда.
Шоумен заявил, что считает видео подлогом и в связи с этим решил подать в суд на адвоката родных погибшего в аварии Сергея Захарова с целью привлечь его к уголовной ответственности.
Михаил Ефремов 8 июня на своем джипе выехал на встречную полосу и врезался в Lada, за рулем которой находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров, который позднее скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного опьянения, а затем в его крови нашли следы наркотиков.
Сейчас Ефремов находится под домашним арестом. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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Комментарии
ДТП , Lada , Михаил Ефремов , Никита Джигурда , Сергей Захаров , РИА Новости , Московский комсомолец
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