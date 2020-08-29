Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Восемь автомобилей столкнулись в Тюмени 

ТАСС и ещё 2 2 часа назад
Восемь автомобилей столкнулись в Тюмени
Фото: ЧП Тюмень/ВК
Водитель на Chevrolet устроил массовое ДТП в Тюмени, столкнувшись с семью автомобилями. После аварии мужчина бросил машину и скрылся. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе ГИБДД региона.

"На улице Малыгина водитель автомобиля Chevrolet столкнулся с автомобилем Toyota, скрылся с места ДТП, поехал дальше по улице Холодильной (где повредил еще несколько маши). В общей сложности он разбил семь автомобилей", — сказали в пресс-службе, добавив, что затем нарушитель поехал в сторону торгового центра "Премьер", где на обочине бросил машину и сбежал. "Сейчас он разыскивается", — пояснила собеседница.

Пострадавших в результате инцидента нет.
Также в пресс-службе уточнили, что собственник транспортного средства был лишен права управления автомобилем — в декабре прошлого года его задержали в состоянии опьянения. "Кто был за рулем — он или нет, сейчас выясняется", — заключили в ведомстве.
Видео дня. Поставить автомобиль на учет теперь можно в центрах "Мои документы"
ТАСС: последние новости
СМИ: один из руководителей компании Bonduelle погиб в ДТП в Лилле СМИ: один из руководителей компании Bonduelle погиб в ДТП в Лилле В России с 29 августа можно зарегистрировать автомобиль в МФЦ В России с 29 августа можно зарегистрировать автомобиль в МФЦ В Туле в массовом ДТП погиб один человек, четыре пострадали В Туле в массовом ДТП погиб один человек, четыре пострадали
ДТП , Chevrolet , Toyota
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не ждали? У мирового автопрома новый лидер
Не ждали? У мирового автопрома новый лидер
Влетела в коляску: подробности ДТП с машиной Евкурова
Влетела в коляску: подробности ДТП с машиной Евкурова
Россиянам выдают новые водительские права
Россиянам выдают новые водительские права
Опубликованы кадры с места трагедии в Крыму
Опубликованы кадры с места трагедии в Крыму
Видео
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
01:05
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
ДТП
Две машины столкнулись на Каширском шоссе
00:37
Две машины столкнулись на Каширском шоссе
ДТП
Путин проехал по открывшейся трассе «Таврида»
01:53
Путин проехал по открывшейся трассе «Таврида»
Автоновости
Крупное ДТП в Москве: 14 человек в больнице
02:30
Крупное ДТП в Москве: 14 человек в больнице
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение