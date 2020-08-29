Восемь автомобилей столкнулись в Тюмени 

"На улице Малыгина водитель автомобиля Chevrolet столкнулся с автомобилем Toyota, скрылся с места ДТП, поехал дальше по улице Холодильной (где повредил еще несколько маши). В общей сложности он разбил семь автомобилей", — сказали в пресс-службе, добавив, что затем нарушитель поехал в сторону торгового центра "Премьер", где на обочине бросил машину и сбежал. "Сейчас он разыскивается", — пояснила собеседница.