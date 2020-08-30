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В ДТП с автобусом в Дагестане пострадали 11 человек 

RT на русском и ещё 6 3 часа назад
В Дагестане 11 человек пострадали в ДТП с автобусом
Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков
У ехавшего в Москву из Махачкалы автобуса оторвалось колесо, в результате опрокидывания транспортного средства пострадали 11 человек.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД региона.

«ДТП произошло в Тарумовском районе, у автобуса во время движения отлетело колесо, и он опрокинулся», — указано в тексте.

Отмечается, что всего в автобусе находилось 45 человек.
Пострадавшие в результате инцидента были доставлены в больницу.
Ранее в результате съезда в кювет пассажирского микроавтобуса на трассе Невинномысск — Черкесск пострадали семь человек.
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