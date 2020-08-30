Водитель «КаМАЗа» погиб после наезда на лошадь 

В Курской области 27-летний водитель скончался после того, как находясь за рулем грузовика «КамАЗ» с прицепом наехал на лошадь без погонщика. Об этом сообщает издание «Железногорские новости».

По данным издания, авария произошла в среду, 26 августа, в 05:55 утра на 15 километре автодороги Фатеж — Дмитриев. После столкновения с животным грузовик съехал в кювет и опрокинулся. Лошадь погибла на месте, а водитель «КаМАЗа» был госпитализирован в тяжелом состоянии, но в пятницу, 28 августа, скончался от полученных травм в реанимации.

19 января 2017 года сообщалось, что жителя Промышленновского района Кемеровской области обязали возместить лошадью ущерб от столкновения его телеги с автомобилем.