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Водитель «КаМАЗа» погиб после наезда на лошадь 

Lenta.ru и ещё 2 4 часа назад
Водитель «КаМАЗа» погиб после наезда на лошадь
Фото: РИА Новости
В Курской области 27-летний водитель скончался после того, как находясь за рулем грузовика «КамАЗ» с прицепом наехал на лошадь без погонщика. Об этом сообщает издание «Железногорские новости».
По данным издания, авария произошла в среду, 26 августа, в 05:55 утра на 15 километре автодороги Фатеж — Дмитриев. После столкновения с животным грузовик съехал в кювет и опрокинулся. Лошадь погибла на месте, а водитель «КаМАЗа» был госпитализирован в тяжелом состоянии, но в пятницу, 28 августа, скончался от полученных травм в реанимации.
19 января 2017 года сообщалось, что жителя Промышленновского района Кемеровской области обязали возместить лошадью ущерб от столкновения его телеги с автомобилем.
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ДТП , Камаз
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