Иностранец попал в ДТП и обманул полицейских в Москве

Гражданин Боливии на самокате попал в ДТП на улице Маросейке в Москве и обманул полицейских. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 33-летний мужчина в момент инцидента был пьян. Он не справился с управлением и врезался во что-то. В полиции боливиец заявил, что его избили и забрали самокат, однако на самом деле все его вещи были при нем.

Мужчину доставили в больницу. Проводится проверка.