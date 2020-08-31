Артист Михаил Ефремов в Пресненском суде Москвы заявил, что никогда не управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает ТАСС, Ефремов сравнил себя с приговоренным к казни и попросил выполнить свое последнее желание. "Меня к казни проговорили еще 9 июня. Когда защитники потерпевших стали ходить по федеральным каналам и говорить о моей вине. Я вас прошу выполнить мое последнее желание. Я пьяным никогда не садился за руль, и экспертиза должна помочь узнать правду", — высказался артист, попросив провести экспертизу лобового стекла его автомобиля.

Адвокаты Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская поддержали желание артиста. По их словам, он готов признать вину в смертельном ДТП, если экспертиза покажет, что за рулем был именно он.

Михаил Ефремов проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.