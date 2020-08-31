В машину Ефремова сел «высокий человек в бейсболке»

В Пресненском суде продолжается судебный процесс по делу о смертельном ДТП. Как сообщает корреспондент Business FM, выступление свидетеля защиты снова превратилось в «шоу»

Свидетель защиты по делу Михаила Ефремова заявил, что видел, как в автомобиль артиста сзади сел высокий человек в бейсболке. Свидетель Теван Бадасян в суде рассказал, что 8 июня ходил за сигаретами в Плотников переулок, там он был в начале десятого вечера, перед собой он увидел мужчину.

По словам свидетеля, он сам связался с адвокатом.

«Я сам проявил инициативу, благодаря блогеру Васильевой, она меня свела с адвокатом Эльманом Пашаевым», — сказал Бадасян.

В Пресненском суде продолжается допрос свидетелей по делу Ефремова. Актера защищает адвокат Эльман Пашаев, от услуг которого он ранее отказывался.

В зале Пресненского суда находится корреспондент Business FM Евгений Перельчук:

«В Пресненском суде слушаются показания свидетеля защиты, это некий Теван Бадасян. Он заявил о том, что незадолго до аварии покупал сигареты в Плотниковом переулке и заметил автомобиль Ефремова. По его словам, его трудно было не заметить, потому как это был единственный автомобиль в этом проулке. В машине никого не было. И на заднее сидение проследовал некий высокий человек в бейсболке. Этого высокого человека он видел только со спины, лица его он не видел. Но он прикинул, что тот был не старше 40 лет. Он сказал, что это был точно не Ефремов, потому что Ефремов гораздо старше. Допрос этого свидетеля превратился в некое шоу, потому как он довольно экспрессивный мужчина, препирался и с прокурорами, и с судьями, и даже с защитой. Когда ему сделали замечание, чтобы он не кричал, он ответил: «Да вы еще не знаете, как я кричу, я еще не начинал кричать». Довольно экспрессивная манера поведения. В итоге Ефремов даже был вынужден подняться. Он сказал: «Прошу обратить внимание суда на то, что в зале царит некая ксенофобия».

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев привез в Москву из Анапы нового свидетеля Андрея Гаева, который тоже якобы может подтвердить отсутствие артиста за рулем в момент ДТП. Судья ответила, что не возражает.

«Если только вы не вводите суд в заблуждение», — сказала судья Пашаеву.

Ранее в понедельник суд снова отказал актеру и его адвокату в повторной экспертизе подушек безопасности. Михаил Ефремов заявил в суде, что никогда не садился за руль пьяным и экспертиза — это его последнее желание, поскольку она «должна помочь узнать правду».

Ефремову также отказали в удовлетворении ходатайства о лечении для восстановления памяти.

«Такой процедуры, как направление на лечение для восстановления памяти, уголовно-процессуальным законом не предусмотрено», — заявила судья Елена Абрамова.

Ефремов заявляет, что о ДТП ничего не помнит.