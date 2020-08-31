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СМИ: раскрыт размер гонорара Пашаева за защиту Ефремова 

ТК «Звезда» и ещё 3 3 часа назад
Раскрыт размер гонорара Пашаева за защиту Ефремова
Фото: ТК «Звезда»
Страшная авария с участием актера произошла 8 июня в центре Москвы.
За услуги адвоката Эльмана Пашаева, который представляет интересы Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, актеру придется заплатить около десяти миллионов рублей. Об этом заявила правозащитник потерпевшей стороны по данному уголовному делу Анна Бутырина.
Также она отметила, что Пашаев обещал актеру освобождение.

«За его освобождение он будет должен ему еще заплатить», — добавила Бутырина в эфире телеканала «НТВ».

Страшная авария с участием Ефремова произошла 8 июня в центре Москвы. В результате лобового столкновения погиб курьер Сергей Захаров.
На данный момент артист находится под домашним арестом. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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ДТП , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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