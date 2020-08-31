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Ефремов объяснил похмельем признание вины в смертельном ДТП 

Lenta.ru и ещё 28 2 часа назад
Был с похмелья: Ефремов объяснил признание вины в ДТП
Фото: РИА Новости
Актер Михаил Ефремов, совершивший смертельное ДТП в центре Москвы, объяснил свое первоначальное признание вины в аварии влиянием похмельного синдрома. Об этом в понедельник, 31 августа, сообщает ТАСС.
Соответствующее заявление Ефремов сделал в Пресненском суде столицы, где слушается его дело. Он также отметил, что на него оказывали давление СМИ, и подчеркнул, что на самом деле не виноват в ДТП.
Третий свидетель раскрыл роль Ефремова в ДТП
31 августа Теван Бадасян, свидетель защиты Ефремова, устроил скандал на заседании в Пресненском суде. Ранее свидетель Андрей Гаев заявил, что видел, как артист после аварии вышел из машины со стороны пассажирского сиденья.
До этого в августе другой свидетель, Александр Кобец, сказал, что на месте водителя в момент аварии был не Ефремов, а другой человек. На допросе свидетель признался, что у него плохое зрение и он выпил с другом полтора литра пива, подчеркнув, что при этом уверен, что видел актера на пассажирском сиденье.
Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. В результате ДТП погиб водитель фургона Сергей Захаров. Артист заявил, что не помнит произошедшего.
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ДТП , Михаил Ефремов , Александр Кобец , Сергей Захаров , ИТАР-ТАСС
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