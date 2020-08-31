Был с похмелья: Ефремов объяснил признание вины в ДТП

Актер Михаил Ефремов , совершивший смертельное ДТП в центре Москвы, объяснил свое первоначальное признание вины в аварии влиянием похмельного синдрома. Об этом в понедельник, 31 августа, сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление Ефремов сделал в Пресненском суде столицы, где слушается его дело. Он также отметил, что на него оказывали давление СМИ, и подчеркнул, что на самом деле не виноват в ДТП.

31 августа Теван Бадасян, свидетель защиты Ефремова, устроил скандал на заседании в Пресненском суде. Ранее свидетель Андрей Гаев заявил, что видел, как артист после аварии вышел из машины со стороны пассажирского сиденья.

До этого в августе другой свидетель, Александр Кобец , сказал, что на месте водителя в момент аварии был не Ефремов, а другой человек. На допросе свидетель признался, что у него плохое зрение и он выпил с другом полтора литра пива, подчеркнув, что при этом уверен, что видел актера на пассажирском сиденье.