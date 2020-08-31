Политолог назвал Ефремова бомжом

При этом Сатановский призвал наказать владельцев заведений, которые позволяли Ефремову напиваться и употреблять наркотики. Политолог добавил, что подходящей мерой воздействия было бы закрыть такие бары, а их менеджеров лишить возможности работать в сфере общепита.

Заседание по делу Ефремова прошло 31 августа. В ходе его актер признался, что в день аварии выпил бутылку водки и не помнит, сам ли сел в машину или его заставили. Кроме того, два свидетеля на заседании заявили, что видели артиста на пассажирском сидении авто.