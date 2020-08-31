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Политолог назвал Ефремова бомжом

Lenta.ruиещё 2
5 часов назад
Российский политолог Евгений Сатановский прокомментировал судебное заседание по делу о ДТП, виновником которого стал актер Михаил Ефремов. В частности, политолог назвал артиста «полным идиотом» и «бомжом». Таким образом он высказался в своем Telegram-канале.
Политолог назвал Ефремова бомжом
Фото: Lenta.ruLenta.ru
«Это артист Михаил Ефремов, сын Олега Ефремова?! Или это бомж с потерей памяти?» — возмутился он.
Сатановский раскритиковал и работу адвоката актера, Эльмана Пашаева. По словам политолога, работа юриста — это «позорный и гнусный спектакль» и своими действиями он скорее издевается над подзащитным.
При этом Сатановский призвал наказать владельцев заведений, которые позволяли Ефремову напиваться и употреблять наркотики. Политолог добавил, что подходящей мерой воздействия было бы закрыть такие бары, а их менеджеров лишить возможности работать в сфере общепита.
Заседание по делу Ефремова прошло 31 августа. В ходе его актер признался, что в день аварии выпил бутылку водки и не помнит, сам ли сел в машину или его заставили. Кроме того, два свидетеля на заседании заявили, что видели артиста на пассажирском сидении авто.
Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. В результате ДТП погиб водитель фургона Сергей Захаров. Артист сначала признал свою вину, а потом заявил, что не помнит произошедшего.
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