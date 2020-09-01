Губернатор извинился перед водителем после ЧП

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Астраханский губернатор извинился перед водителем машины, провалившейся в яму на дороге. Инцидент произошёл накануне вечером на оживлённой улице Савушкина.

Очевидцы сняли на видео, как Lada попала передними колёсами в образовавшийся посреди проезжей части провал. Через несколько секунд яма стала огромной, и автомобиль почти наполовину ушёл под землю.

На месте происшествия побывала не только мэр Астрахани Мария Пермякова , но и губернатор области Игорь Бабушкин . Глава региона пообещал владельцу машины полностью компенсировать ущерб, передаёт ТАСС.

По словам специалистов, яма образовалась из-за повреждения трубы канализации, проложенной под дорогой. Сейчас проезжая часть перекрыта.