Губернатор извинился перед водителем после ЧП

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Астраханский губернатор извинился перед водителем машины, провалившейся в яму на дороге 

Говорит Москва 1 час назад
Астраханский губернатор извинился перед водителем машины, провалившейся в яму на дороге. Инцидент произошёл накануне вечером на оживлённой улице Савушкина.
Автомобиль с людьми провалился в яму с кипятком
Очевидцы сняли на видео, как Lada попала передними колёсами в образовавшийся посреди проезжей части провал. Через несколько секунд яма стала огромной, и автомобиль почти наполовину ушёл под землю.
На месте происшествия побывала не только мэр Астрахани Мария Пермякова, но и губернатор области Игорь Бабушкин. Глава региона пообещал владельцу машины полностью компенсировать ущерб, передаёт ТАСС.
По словам специалистов, яма образовалась из-за повреждения трубы канализации, проложенной под дорогой. Сейчас проезжая часть перекрыта.
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ДТП , Видео , Lada , Мария Пермякова , Игорь Бабушкин , ИТАР-ТАСС
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