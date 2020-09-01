«Вину за Октябрьскую революцию на себя брать не хочу»

Актер заявил в ходе допроса в суде, что признал вину под давлением СМИ и будучи с похмелья. Он воспользовался 51-й статьей конституции, чтобы не отвечать на вопросы потерпевших

Актер Михаил Ефремов впервые дает показания в суде по своему делу, в понедельник он согласился на дачу показаний, сообщает корреспондент ТАСС из зала Пресненского суда. Перед ДТП, согласно показаниям, он выпил бутылку водки.

«Я ничего не помню. Помню, что искал пиво. Не помню, откуда у меня в организме наркотики, может, это остаточные явления с других вечеринок. Мои показания не стоит брать всерьез», — сказал он.

Ефремов подчеркнул, что даже не помнит момент столкновения машин, также он рассказал, что не помнит и момент медицинского освидетельствования, а пришел в себя «только у следователя».

Также актер заявил в ходе допроса в суде, что признал вину под давлением СМИ и будучи с похмелья.

«Знаете, когда похмелье, состояние нервное такое. Потом, когда из каждого утюга тебе говорят, что ты виновен, начинаешь верить. Видео с места ДТП показали, где я говорю, что был за рулем, — оно смонтировано, это говорит профессиональный звукорежиссер, моя жена. По губам можно прочитать, что я говорю обратное. Я не виноват в ДТП», — сказал подсудимый.

Он уверяет, что в моменте, где он говорит, что виноват, было вырезано слово «не».

Как отмечает Mash, на видеозаписи Ефремов, по его же словам, «себя не узнал». А потом еще раз признал вину, потому что надеялся, что срок наказания будет меньше.

«Но вину за Октябрьскую революцию я на себя брать не хочу», — заявил актер.

О семье потерпевших актер сказал следующее:

«Вы считаете, чем меньше я буду извиняться, тем больше денег должен платить? Я думаю, что Виталий и другие Захаровы простые и хорошие люди, а вот адвокаты тут замутили. Если бы не адвокаты, то не было бы и суда».

Его цитирует Life Shot.

При этом ТАСС пишет, что Ефремов решил воспользоваться 51-й статьей конституции, чтобы не отвечать на вопросы потерпевших. Эта статья позволяет не свидетельствовать против себя.

За заседанием следил обозреватель Business FM Евгений Перельчук:

«Начал он с того, что вообще в принципе несколько дней до аварии и несколько дней после помнит все крайне смутно, приходить в себя он начал только у следователя, уже спустя какое-то время после аварии. Тогда, он говорит, к нему и начала возвращаться память. Заявил, что да, действительно, ему нужны были деньги, нужно было приобрести пиво, карточки не было, то ли вернулся из паба в машину, то ли там начал искать, непонятно, как оказался в итоге в автомобиле, но говорит: «Скорее всего, машиной я не пользовался, я вообще не имею привычки садиться за руль, когда я пьян». Также он заявил, что не понимает, откуда у него в крови нашли наркотики. Когда на это ему резонно заметили: «У вас здесь ваши показания, экспертиза есть о том, что у вас в крови нашли наркотики. Почему вы наркологам об этом говорили?» — и так далее, он ответил, что «я отвечал так, как было приятно наркологу». Он немного восстановил хронологию событий, заявил, что после того, как произошла авария, его забрали друзья, естественно, отвезли в квартиру одной из подруг. Он ночью уже узнал о том, что умер, как он говорит, несчастный Захаров, и тогда за ним приехала полиция. Вину он признал, говорит он, потому что был не то что немного нервный или с похмелья, а под дичайшим давлением общественности. Он в итоге решил не признать вину, как он говорит, а сказать, что он готов к сотрудничеству. И та самая видеозапись, на которой он уже более-менее в адекватном состоянии говорит о произошедшей аварии, как он говорит, это было не признание вины, а это был такой посыл семье Захаровых, что «я открыт для переговоров». И говорит, что если бы за это дело не взялись целых пять, десять адвокатов и представителей семьи Захаровы, то до суда бы дело даже не дошло. А так, конечно, больше всего его допрос запомнился очень колкими и меткими перестрелками сторон обвинения и защиты, когда напомнили историю про ремень, про который он говорит, что надевал его захватом со спины. Попросили его в суде показать это движение, он сказал, что «мой съемочный день стоит слишком дорого».

Суд в понедельник проводит уже десятое заседание по делу актера, в ходе него допрошены три свидетеля защиты, которые утверждают, что Ефремов в момент ДТП 8 июня в машине был не один, при этом за рулем его якобы не было. Актеру грозит от пяти до 12 лет колонии.