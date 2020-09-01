«Вину за Октябрьскую революцию на себя брать не хочу»

«Я ничего не помню. Помню, что искал пиво. Не помню, откуда у меня в организме наркотики, может, это остаточные явления с других вечеринок. Мои показания не стоит брать всерьез», — сказал он.
«Знаете, когда похмелье, состояние нервное такое. Потом, когда из каждого утюга тебе говорят, что ты виновен, начинаешь верить. Видео с места ДТП показали, где я говорю, что был за рулем, — оно смонтировано, это говорит профессиональный звукорежиссер, моя жена. По губам можно прочитать, что я говорю обратное. Я не виноват в ДТП», — сказал подсудимый.
«Но вину за Октябрьскую революцию я на себя брать не хочу», — заявил актер.
«Вы считаете, чем меньше я буду извиняться, тем больше денег должен платить? Я думаю, что Виталий и другие Захаровы простые и хорошие люди, а вот адвокаты тут замутили. Если бы не адвокаты, то не было бы и суда».
«Начал он с того, что вообще в принципе несколько дней до аварии и несколько дней после помнит все крайне смутно, приходить в себя он начал только у следователя, уже спустя какое-то время после аварии. Тогда, он говорит, к нему и начала возвращаться память. Заявил, что да, действительно, ему нужны были деньги, нужно было приобрести пиво, карточки не было, то ли вернулся из паба в машину, то ли там начал искать, непонятно, как оказался в итоге в автомобиле, но говорит: «Скорее всего, машиной я не пользовался, я вообще не имею привычки садиться за руль, когда я пьян». Также он заявил, что не понимает, откуда у него в крови нашли наркотики. Когда на это ему резонно заметили: «У вас здесь ваши показания, экспертиза есть о том, что у вас в крови нашли наркотики. Почему вы наркологам об этом говорили?» — и так далее, он ответил, что «я отвечал так, как было приятно наркологу». Он немного восстановил хронологию событий, заявил, что после того, как произошла авария, его забрали друзья, естественно, отвезли в квартиру одной из подруг. Он ночью уже узнал о том, что умер, как он говорит, несчастный Захаров, и тогда за ним приехала полиция. Вину он признал, говорит он, потому что был не то что немного нервный или с похмелья, а под дичайшим давлением общественности. Он в итоге решил не признать вину, как он говорит, а сказать, что он готов к сотрудничеству. И та самая видеозапись, на которой он уже более-менее в адекватном состоянии говорит о произошедшей аварии, как он говорит, это было не признание вины, а это был такой посыл семье Захаровых, что «я открыт для переговоров». И говорит, что если бы за это дело не взялись целых пять, десять адвокатов и представителей семьи Захаровы, то до суда бы дело даже не дошло. А так, конечно, больше всего его допрос запомнился очень колкими и меткими перестрелками сторон обвинения и защиты, когда напомнили историю про ремень, про который он говорит, что надевал его захватом со спины. Попросили его в суде показать это движение, он сказал, что «мой съемочный день стоит слишком дорого».