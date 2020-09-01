«Доказать ложь свидетелей в пользу Ефремова будет трудно»

Если суд признает ложными показания свидетелей по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, то виновным грозит уголовная ответственность в виде штрафа до 80 тыс. рублей, но доказать умышленную ложь непросто, заявил газете ВЗГЛЯД автоюрист Сергей Радько.

Адвокат потерпевших в ДТП с актером Михаилом Ефремовым Татьяна Головкина сообщила, что намерена ходатайствовать о том, чтобы судья вынесла частное определение в отношении свидетелей Александра Кобца , Андрея Гаева и Тевана Бадасяна, которые ранее утверждали, что артиста не было за рулем автомобиля.

«Я думаю, что стоит дождаться приговора суда, в котором эти показания будут оценены. То есть суд даст им оценку и напишет, доверяет он им или нет. И самое главное, если конечный вердикт будет означать, что свидетели все-таки дали ложные показания, то есть мнение суда окончательно будет не совпадать с показаниями свидетелей, то тогда можно говорить о наличии состава преступления», — говорит Радько.

Он пояснил, что все зависит от конкретных слов, сказанных свидетелями, потому что иногда формулировки могут быть неоднозначными. Для того, чтобы опровергнуть показания и доказать, что свидетели умышленно солгали, придется провести кропотливую работу, считает юрист.

«Если показания все-таки будут признаны ложными, то далее соответствующие органы обязаны возбудить уголовное дело. Правда я, честно говоря, таких случаев не помню. Практически в любом деле, тем более в гражданском, уголовном, суд по ходу дела какие-то показания отвергает, к каким-то относится критически, кому-то верит, а кому-то нет. И если всех тех, кому суд не верит или относится критически привлекать за дачу ложных показаний, то тогда у нас бы уже полстраны сидело в тюрьме», — сказал Радько.

В случае если факт дачи ложных показаний все-таки будет доказан, то свидетелю грозит наказание по статье УК РФ «Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод». Она предусматривает штраф в размере до 80 тысяч рублей. К тому же виновный получит уголовную судимость.

Ранее на заседании в Пресненском суде адвокат Ефремова зачитал показания тайного свидетеля по имени Кобец, который подтверждал, что на момент смертельного ДТП актера не было за рулем. Позже он признался, что слеп на один глаз, а перед тем, как увидел аварию, пил пиво. Второй свидетель Гаев заявил, что после ДТП Ефремов вышел из машины со стороны пассажирского сиденья. Третий, Бадасян, сообщил, что видел, как «высокий мужчина в бейсболке» якобы садился на заднее сиденье автомобиля артиста перед смертельным ДТП.