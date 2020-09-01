ДТП с Ефремовым: о чем говорят видеозаписи

1 сентября суд завершил исследование доказательств по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова . На очередном заседании продолжился допрос свидетеля Светланы Набокиной. Она утверждает, что видела актера за рулем машины в момент смертельного ДТП со спины. Женщина предоставила видеозапись, где артиста выводят с водительского кресла. Записи с камер видеонаблюдения также свидетельствует о том, что в машину к нему никто не садился. При этом накануне свидетель защиты заявил, что до аварии в джип к актеру сел высокий мужчина в бейсболке. В свою очередь старший сын погибшего Сергея Захарова потребовал приговорить Ефремова к восьми годам.

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Во вторник, 1 сентября, в Пресненском суде Москвы прошло очередное заседание по делу о смертельной аварии с участием Михаила Ефремова. В ходе допроса свидетель Светлана Набокина заявила, что видела актера со спины, «со стороны затылка», сообщает ТАСС из зала суда.

«Кроме водителя, никого в машине не было. Я это помню точно. Ефремова я видела со спины, со стороны затылка. Но я его узнала по силуэту и характерным жестам», — сказала Набокина.

По словам женщины, с «характерными жестами» Ефремова она знакома по фильмам с ним. Их названия она не запомнила, поскольку ленты ей не понравились.

Судья Елена Абрамова также приобщила к материалам дела снятое Набокиной видео, где видно, как Ефремова выводят с водительского места его джипа. Отмечается, что на записи очевидцы ДТП помогают актеру покинуть машину. Следом за ним никто больше не выходит.

Предоставленный свидетельницей ролик Ефремов назвал фейком: «Эксперты уже разобрались с этим видео и подали на Добровинского иск. Это фейковое видео, как и все, что с вами связано, господин Добровинский». Кроме того, он не стал смотреть видеозапись.

Ролик уже пытался приобщить к материалам дела адвокат потерпевших Александр Добровинский, но защитник Ефремова Пашаев также назвал запись монтажом.

«Это самый примитивный способ, сделать где-то монтаж и представить в суд доказательство. Я думал, уже новый век и даже фейковые доказательства надо представлять по-новому. Но коллега вот так делает», — сказал Пашаев.

Накануне еще один свидетель со стороны обвинения, врач Илья Бабиков, помогавший Ефремову выйти из автомобиля после ДТП, также заявил в суде, что кроме актера, в джипе никого не было в момент аварии. Тем временем в защиту артиста уже выступили трое очевидцев, которые утверждают, что подсудимый находился на пассажирском сиденье.

Вместе с тем экспертиза не подтвердила наличие следов эпителия кого-либо на пассажирской подушке безопасности джипа Ефремова.

Об этом в ходе очередного заседания рассказал Алексей Глушенков, проводивший исследование. Адвокат Пашаев выступил против допроса эксперта. Ефремов в свою очередь заявил, что ему «уже практически все равно».

На заседании Глушенков подчеркнул, что следы эпителия и маленькое пятно бурого цвета были найдены только на водительской подушке безопасности. Эксперт выехал на место происшествия 9 июня, снял отпечатки пальцев у актера, а также взял у него так называемый «буккальный эпителий», или мазок с щек.

Следом за обнародованием экспертизы выступила коллега Добровинского Ирина Хайруллина. Она попросила судью приобщить к делу телеграммы и чеки денежных переводов семье погибшего Сергея Захарова от Ефремова. На прошлой неделе актер отправил четверым родным курьера по 200 тыс. рублей, но они эти деньги вернули. В ответ на это Пашаев заметил, что обратно деньги Ефремов пока не получил.

Между тем старший сын погибшего Виталий потребовал с актера компенсации в размере 7,3 млн рублей. Он также просит приговорить Ефремова к восьми годам лишения свободы. Слова потерпевшего передал адвокат Сергей Аверцев.

«Требую признать Ефремова Михаила Олеговича виновным и приговорить к реальному сроку лишения свободы, назначив наказание в виде лишения свободы на срок не менее восьми лет», — зачитал Аверцев.

Кроме того, Захаров попросил уведомлять его обо всех условиях исполнения приговора в случае признания Ефремова виновным: отправке в колонию, обо всех взысканиях и поощрениях. «Расстрелять», — прокомментировал заявление потерпевшего актер.

После небольшого перерыва участники процесса приступили к просмотру записей с камер видеонаблюдения, чтобы отследить перемещения джипа Ефремова. На одном из кадров было видно, как актер выезжает на встречную полосу еще до ДТП, сообщает сайт kp.ru. Портал отмечает, что артист себя на записи не узнал.

«Не знаю, я это или не я. Вроде — да, а вроде — нет. По жестам я себя узнать не могу», — прокомментировал он.

Собравшиеся в зале суда ждали, что на кадрах появится описанный свидетелем защиты Теваном Бадасяном высокий мужчина в бейсболке, который якобы сел в джип Ефремова незадолго до аварии. Журналистам не позволили ознакомиться с записями, однако по итогам просмотра адвокаты потерпевших Добровинский и Аверцев напомнили о 307-й статьей УК РФ («Дача заведомо ложных показаний»). Судя по всему, это имеет отношение к показаниям Бадасяна, и в машину к Ефремову до ДТП никто не садился.

Комментируя записи с камер видеонаблюдения, адвокат Добровинский заявил, что перед смертельным ДТП в джип Ефремова не садились пассажиры, а сам он двигался с Глазовского переулка к Садовому кольцу с нарушением правил.

«На видеозаписи, предоставленной прокуратурой, отчетливо видно, что в переулке не было ни свидетеля, ни человека, который садился бы в машину Ефремова», — сказал он.