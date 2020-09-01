В Подмосковье пассажирский автобус «вспыхнул» на ходу 

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В результате инцидента пострадавших нет.

Во вторник, 1 сентября, в районе села Никольское в Московской области пассажирский автобус загорелся во время движения. Видео с места было опубликовано в Сети.

На кадрах видно, что задняя часть автобуса полностью охвачена пламенем и начинает переходить в салон.

«В результате возгорания пассажирского транспортного средства никто не пострадал — водитель и пассажиры были эвакуированы. Автобус выгорел полностью», — уточнили «Звезде» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

Уточняется, что автобус следовал по маршруту в сторону Кубинки.