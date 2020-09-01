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Автомобиль загорелся в центре Москвы 

Вероника Полынина 3 часа назад
Автомобиль загорелся в центре Москвы
Фото: РИА Новости
В центре Москвы после ДТП загорелся автомобиль.
Авария произошла напротив посольства Франции на улице Большая Якиманка в центре Москвы.
На видео, опубликованном телеграм-каналом 112, видно, что из легковой Lada вырываются мощные языки пламени.
ТАССсо ссылкой на источник в экстренных службах столицы сообщает, что машина полностью сгорела, в аварии пострадал один человек. Площадь возгорания составила 3 квадратных метра.
Как сообщал «Рамблер», ранее во вторник на улице Профсоюзной в Москве рядом с автозаправочной станцией загорелся автомобиль. Пожар был быстро потушен, огонь не успел перекинуться на АЗС.
Видео дня. Такси и каршеринг оснастят приборами для очистки воздуха
ДТП , Lada
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