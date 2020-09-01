Автомобиль загорелся в центре Москвы 

В центре Москвы после ДТП загорелся автомобиль.

Авария произошла напротив посольства Франции на улице Большая Якиманка в центре Москвы.

На видео, опубликованном телеграм-каналом 112, видно, что из легковой Lada вырываются мощные языки пламени.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы сообщает, что машина полностью сгорела, в аварии пострадал один человек. Площадь возгорания составила 3 квадратных метра.

Как сообщал «Рамблер», ранее во вторник на улице Профсоюзной в Москве рядом с автозаправочной станцией загорелся автомобиль. Пожар был быстро потушен, огонь не успел перекинуться на АЗС.