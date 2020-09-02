Скандально известный Эраст Матаев разбил Bentley в Москве 

Бывший советник экс-вице-мэра Москвы Леонида Печатникова Эраст Матаев попал в серьезное ДТП на своей дорогой иномарке Bentley сообщает Telegram-канал «112». С различными травмами его госпитализировали.

Инцидент произошел днем 2 сентября на Киевском шоссе.

Журналисты отмечают, что Матаев за рулем своего престижного авто на большой скорости допустил столкновение с грузовиком. Экс-советника бывшего столичного чиновника госпитализировали с места происшествия. Водитель фуры не пострадал. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства автомобильной аварии.