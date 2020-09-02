Скандально известный Эраст Матаев разбил Bentley в Москве 

Бывший советник экс-вице-мэра Москвы Леонида Печатникова Эраст Матаев попал в серьезное ДТП на своей дорогой иномарке Bentley, сообщает Telegram-канал «112». С различными травмами его госпитализировали.
Инцидент произошел днем 2 сентября на Киевском шоссе.
Журналисты отмечают, что Матаев за рулем своего престижного авто на большой скорости допустил столкновение с грузовиком. Экс-советника бывшего столичного чиновника госпитализировали с места происшествия. Водитель фуры не пострадал. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства автомобильной аварии.
Эраст Матаев, как сообщал «Рамблер», стал скандально известен после событий 2016 года, когда он, находясь в салоне автомобиля BMW с номерами серии «АМР», двигался по пешеходной зоне на Арбате. При этом Матаев выходил из машины и бросался на прохожих, мешающих движению авто. Сильнее всех досталось москвичке Евгении Храповой, которая попыталась запечатлеть происходящее на телефон. В результате в отношении Матаева было возбуждено два уголовных дела: за «мелкое хулиганство» и за «побои».