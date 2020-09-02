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В Ульяновской области легковушка сбила трех детей 

РИА Новости и ещё 2 5 часов назад
Легковушка сбила трех детей в Ульяновской области
Фото: РИА Новости
Водитель за рулем легковушки в поселке Ульяновской области сбил трех девочек, идущих по левой стороне дороги, дети госпитализированы, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
По предварительным данным полиции, ДТП произошло в среду около 14.20 (13.20 мск) на улице Максима Горького в рабочем поселке Карсун. По предварительной информации, 20-летний мужчина за рулем Lada Priora не справился с управлением и сбил троих 13-летних девочек, идущих по левой стороне дороги навстречу движению транспортных средств.

"В результате ДТП несовершеннолетние госпитализированы в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

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ДТП , Lada , Lada Priora , МВД
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