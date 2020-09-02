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Россиянина впервые решили лишить прав за пьяную езду на электросамокате 

Lenta.ru и ещё 1 4 часа назад
Россиянина лишился прав за пьяную езду на электросамокате
Фото: ntv.ru
В Казани государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) решила впервые лишить местного жителя водительских прав за пьяную езду на электросамокате после того, как он отказался проходить тестирование на алкоголь. Об этом сообщил телеканал НТВ.
Дмитрий Котухов добавил, что его также хотят оштрафовать на 30 тысяч рублей. Он рассказал, что сотрудники ведомства заметили, как он пьяным ехал по дороге на самокате, оформили на него протокол и увезли транспортное средство на штрафстоянку. За хранение там он заплатил 5,5 тысяч рублей, но на стоянке самокату сломали ручку.
Мужчина готовит встречное заявление, чтобы доказать, что действия ГИБДД незаконны, потому что электросамокаты пока не выделены в отдельную категорию участников движения. К ним также не относятся сегвеи, моноколеса, гироскутеры — их пока только собираются признать отдельным видом транспорта и обозначить как средства индивидуальной мобильности (СИМ). В связи с этим Котухов имеет право считать себя пешеходом, даже передвигаясь на электросамокате — в правилах не прописан точный маршрут для таких транспортных средств, уточнил телеканал. При этом формально полицейские смогли приравнять электросамокат мощнее 250 ватт к мопеду, объяснил НТВ.
О планах МВД внести в правила дорожного движения поправки, вводящие термин СИМ, сообщалось в октябре 2019 года, вопрос начали обсуждать в августе того же года. Владельцев СИМ планировали обязать передвигаться по велодорожкам и тротуарам на скорости не выше 20 километров в час.
В апреле 2020 года Минтранс разработал проект, согласно которому пользователям СИМ будет запрещено управлять ими в состоянии опьянения. При этом разрешено пересекать дороги по пешеходным переходам, но на скорости пешеходов. Детям до 7 лет предложили разрешить передвижение на тротуаре, пешеходной или велопешеходной дорожке, до 14 — выезжать еще и на велосипедную дорожку, а старше 14 — на проезжую часть велоспиедных зон и полосу велосипедистов. При отсутствии такой инфраструктуры — на правый край проезжей части или на обочину. Как писал «Коммерсантъ», на данный момент обладатели СИМ приравнены к пешеходам, но Минтранс предложил ввести для них новый термин из-за роста пользователей и ДТП.
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Комментарии
ДТП , Минтранс РФ , ГИБДД , МВД , НТВ
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