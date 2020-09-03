Ефремов выступил с последним словом 

Актер Михаил Ефремов выступил в Пресненском суде столицы с последним словом.
Он заявил, что не будет отмазываться и пришел в суд решить все честно.
"Я решил, что я не буду отмазываться, если бы я пользовался телефонным правом, этого бы суда не было. Поэтому пошел сюда, чтобы решить все честно", — заявил Ефремов.
Также актер подчеркнул, что если бы он воспользовался "телефонным правом", то избежал бы суда.
"Тут говорили, что я отмазывался, что я пользовался "телефонным правом", но нет, этого не было. Если бы это было, суда бы не было", — сказал он.
Ефремов добавил, что признает вину и раскаивается.
"Я в тупике, здесь были все доказательства — я признаю вину и раскаиваюсь", — заявил подсудимый.
Приговор Ефремову по делу о смертельном ДТП огласят 8 сентября.
Ранее адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский назвал недопустимым оправдательный приговор в отношении Ефремова. Он отметил, что любое решение, кроме обвинительного приговора, "развяжет руки сотням пьяных Ефремовых".
На сегодняшнем заседании суда прокурор запросила реальный срок для актера в виде лишения свободы сроком на 11 лет с их отбыванием в колонии общего режима. Также гособвинитель попросила запретить Ефремову вождение автомобиля на три года, а также о частичном удовлетворении иска старшего сына погибшего Сергея Захарова, Виталия, путем взыскания 500 тысяч рублей.
ДТП с участием актера Михаила Ефремова произошло 8 июня в районе Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с отечественной машиной, водитель которой скончался.