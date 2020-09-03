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Ефремов в суде зачитал стихи погибшему в ДТП Захарову 

Rambler News Service и ещё 10 1 час назад
Ефремов посвятил стихи погибшему в ДТП Захарову
Фото: РИА Новости
Актер Михаил Ефремов во время своего последнего слова в суде по делу о смертельном ДТП зачитал стихотворение, посвященное погибшему в аварии Сергею Захарову.

«Сергей, мы не были знакомы. Наше знакомство стало ужасным. Я был в состоянии алкогольной комы, А ты погиб совершенно напрасно. Господи, дай мне немного сил. А Сергею — рая. Вот бы поговорить с ним. Я же дошел до ручки, как в жизни дошел до края», — приводит Life.ru слова Ефремова.

Ефремов также заявил, что никогда не испытывал никакого негатива к потерпевшим, а вот к адвокатам потерпевших испытывает до сих пор. По его мнению, защита потерпевших устроила из процесса «цирк и шоу».
Ранее Ефремов признал вину в ДТП. Прокурор попросила отправить артиста в колонию сроком на 11 лет, передавало агентство ТАСС. Приговор Ефремову будет оглашен 8 сентября.
Вечером 8 июня автомобиль Jeep Grand Cherokee, за рулем которого, предположительно, находился актер Михаил Ефремов, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади и столкнулся с автомобилем «Лада». Его водитель Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм, сообщал столичный главк МВД России. Суд отправил Ефремова под домашний арест до начала августа. 30 июля срок домашнего ареста продлили до 22 января 2021 года.
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Комментарии
ДТП , Jeep , Lada , Jeep Grand Cherokee , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , МВД , ИТАР-ТАСС
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