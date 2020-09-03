Ефремов посвятил стихи погибшему в ДТП Захарову

Актер Михаил Ефремов во время своего последнего слова в суде по делу о смертельном ДТП зачитал стихотворение, посвященное погибшему в аварии Сергею Захарову

«Сергей, мы не были знакомы. Наше знакомство стало ужасным. Я был в состоянии алкогольной комы, А ты погиб совершенно напрасно. Господи, дай мне немного сил. А Сергею — рая. Вот бы поговорить с ним. Я же дошел до ручки, как в жизни дошел до края», — приводит Life.ru слова Ефремова.

Ефремов также заявил, что никогда не испытывал никакого негатива к потерпевшим, а вот к адвокатам потерпевших испытывает до сих пор. По его мнению, защита потерпевших устроила из процесса «цирк и шоу».

Ранее Ефремов признал вину в ДТП. Прокурор попросила отправить артиста в колонию сроком на 11 лет, передавало агентство ТАСС. Приговор Ефремову будет оглашен 8 сентября.