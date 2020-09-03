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В Петербурге водитель BMW задавил 10-летнего ребенка 

ИА Regnum 48 минут назад
ЧП в Петербурге: водитель BMW задавил ребенка
Фото: ТАСС
Смертельный наезд автомобиля на ребенка произошел вечером 3 сентября во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
По имеющейся информации, примерно в 19:25 мск у дома 8 по проспекту Славы мужчина, 1977 года рождения, управляя автомобилем BMW Х6, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на мальчика в возрасте 10 лет.

«В результате ДТП ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в карете скорой помощи. По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия», — заявили в УГИБДД.

Данные погибшего ребенка устанавливаются.
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ДТП , BMW , ГИБДД
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