Какое наказание ждет Ефремова

11 лет колонии общего режима с последующим ограничением свободы на три года для актера Михаила Ефремова запросила прокурор за ДТП, в результате которого погиб водитель Сергей Захаров

Это почти максимальное наказание по статье УК, инкриминированной Ефремову — она предполагает до 12 лет лишения свободы за ДТП, совершенное в пьяном виде и повлекшее смерть человека. Гособвинитель просила учесть, что Ефремов неоднократно привлекался к административной ответственности, и попросила признать смягчающим обстоятельством наличие двух несовершеннолетних детей, а также его материальную помощь родственникам погибшего. Кроме того, прокурор попросила взыскать с Ефремова в пользу старшего сына погибшего Виталия полмиллиона рублей (он требует 7,3 миллиона), а также по 1 рублю для вдовы, брата и еще одного сына (они столько и запросили).

Сторона защиты, в свою очередь, попросила суд не лишать Михаила Ефремова свободы.

«Прошу вынести любой приговор, но не связанный с лишением свободы», — заявил его адвокат Эльман Пашаев.

Сам Михаил Ефремов сегодня вновь признал вину в ДТП на Смоленской площади. Ранее это уже происходило: на первом допросе. Ефремов свою причастность не отрицал, что зафиксировано в материалах дела, а через несколько дней после аварии записал покаянный видеоролик. Впоследствии актер в суде отказался признавать себя виновным, сославшись на то, что ничего не помнит и в день аварии был пьян. При этом его адвокат настаивал, что за рулем джипа находился вовсе не Ефремов, а кто-то другой. Однако сразу несколько свидетелей заявляли, что на водительском месте находился именно Ефремов.

Запрошенные прокурором 11 лет колонии общего режима почти со стопроцентной вероятностью в приговоре Ефремову фигурировать не будут. Это подтвердил НСН и адвокат Игорь Трунов , по оценке которого, суд приговорит актера годам к семи, благодаря наличию смягчающих обстоятельств.

«Ефремов выплатил потерпевшим возмещение вреда, а это является обстоятельством, смягчающим наказание. В таких случаях наказание не может превышать две трети от максимального срока. Если максимальное наказание — 12 лет, то в данном случае — не больше восьми. С учетом, что он достаточно больной, я думаю, что реальное наказание — это где-то лет семь», — заявил Трунов.

При этом, по его словам, ключевым остается вопрос условий, в которых актер будет отбывать наказание — колония общего режима или колония-поселение: «Поселение — это более свободная ситуация, там не такое жесткое содержание. Это более либеральное наказание», — уточнил юрист.