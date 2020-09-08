Оформить ДТП онлайн: какие риски поджидают водителей?

Водители «могут с телефона все оформить и разъехаться, но при этом у них на руках не остается никаких следов того, что они оформили аварию и сделали это правильно», говорит замруководителя Всероссийской оперативной службы экстренной помощи при ДТП Глеб Виленский

Оформить ДТП онлайн можно будет по всей стране с 1 ноября.

Об этом заявил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев , сообщает «Коммерсантъ».

Вместо того чтобы ждать гаишников на месте, можно будет передать данные об аварии через приложение «Помощник ОСАГО». Эксперимент ранее был запущен в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Татарстане.

Для оформления ДТП есть несколько условий: в аварии участвует не более двух машин; нет погибших и пострадавших; участники ДТП пришли к согласию по поводу вины и повреждений и имеют аккаунты на «Госуслугах»; автомобили зарегистрированы на физлиц. Ну и должен нормально работать мобильный интернет.

Но с электронными протоколами в приложении могут возникнуть проблемы, говорит заместитель руководителя Всероссийской оперативной службы экстренной помощи при ДТП Глеб Виленский:

«По идее две машины столкнулись, и если у обоих водителей есть автомобильное приложение, они зарегистрированы на портале «Госуслуги», то они могут с телефона все оформить и разъехаться, но при этом у них на руках не остается никаких следов того, что они оформили аварию и сделали это правильно. Поэтому в любой момент их может остановить инспектор ГАИ и спросить: «А где ты эти повреждения получил? Может, ты бабушку на переходе сбил?» И доказать, что не сбил, а это была авария, может оказаться непросто. Да, там есть некий механизм отправки по электронной почте, по-моему, копии оформленных документов, но это все не бумаги, и они могут приходить по электронной почте с задержкой, связь мобильная может прерваться, поэтому тут есть те же специфические риски, которые возникают при оформлении любых юридически значимых действия в электронном виде. В информационной системе организации, в данном случае Союза страховщиков, данные появляются, если все в порядке, а вот на руках у потребителя, в данном случае водителя, следов того, что он все сделал, и сделал правильно, может и не остаться».

В Российском союзе автостраховщиков говорят, что электронное извещение равноценно обычному бумажному. Участники ДТП должны будут нарисовать схему происшествия в приложении и сделать фотографии.