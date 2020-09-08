Оформить ДТП онлайн: какие риски поджидают водителей?

«По идее две машины столкнулись, и если у обоих водителей есть автомобильное приложение, они зарегистрированы на портале «Госуслуги», то они могут с телефона все оформить и разъехаться, но при этом у них на руках не остается никаких следов того, что они оформили аварию и сделали это правильно. Поэтому в любой момент их может остановить инспектор ГАИ и спросить: «А где ты эти повреждения получил? Может, ты бабушку на переходе сбил?» И доказать, что не сбил, а это была авария, может оказаться непросто. Да, там есть некий механизм отправки по электронной почте, по-моему, копии оформленных документов, но это все не бумаги, и они могут приходить по электронной почте с задержкой, связь мобильная может прерваться, поэтому тут есть те же специфические риски, которые возникают при оформлении любых юридически значимых действия в электронном виде. В информационной системе организации, в данном случае Союза страховщиков, данные появляются, если все в порядке, а вот на руках у потребителя, в данном случае водителя, следов того, что он все сделал, и сделал правильно, может и не остаться».
С 1 ноября ДТП можно будет оформить онлайн по всей России. Какие риски поджидают водителей?
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Водители «могут с телефона все оформить и разъехаться, но при этом у них на руках не остается никаких следов того, что они оформили аварию и сделали это правильно», говорит замруководителя Всероссийской оперативной службы экстренной помощи при ДТП Глеб Виленский
Оформить ДТП онлайн можно будет по всей стране с 1 ноября.
Об этом заявил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев, сообщает «Коммерсантъ».
Вместо того чтобы ждать гаишников на месте, можно будет передать данные об аварии через приложение «Помощник ОСАГО». Эксперимент ранее был запущен в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Татарстане.
Для оформления ДТП есть несколько условий: в аварии участвует не более двух машин; нет погибших и пострадавших; участники ДТП пришли к согласию по поводу вины и повреждений и имеют аккаунты на «Госуслугах»; автомобили зарегистрированы на физлиц. Ну и должен нормально работать мобильный интернет.
Но с электронными протоколами в приложении могут возникнуть проблемы, говорит заместитель руководителя Всероссийской оперативной службы экстренной помощи при ДТП Глеб Виленский:
В Российском союзе автостраховщиков говорят, что электронное извещение равноценно обычному бумажному. Участники ДТП должны будут нарисовать схему происшествия в приложении и сделать фотографии.
ДТП , Бортжурнал , Евгений Уфимцев , ГИБДД
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