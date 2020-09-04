Китайский электрокар взорвался во время зарядки

В Сети появилось снятое очевидцем видео со взрывом электрического автомобиля на зарядной станции в городе Саньмин на юге Китая. По данным местных СМИ, в момент взрыва автомобиль был подключен к зарядке.

Судя по кадрам, это мог быть один из китайских конкурентов Tesla — кроссовер BAIC EX360 или гибридный автомобиль той же марки.

Машина начала дымиться почти сразу после того, как её подключили к зарядке. Владелец вызвал пожарных, которые прибыли на место и попытались остудить автомобиль холодной водой: на ролике видно, что они направили струю на его заднюю часть.

Однако это не сработало — через считанные минуты электрокар взорвался. Кузовные панели разлетелись в разные стороны, пробив дыру в крыше электрозаправки. Что послужило причиной инцидента, неизвестно. К счастью, прохожие, как и владелец, держались на расстоянии от дымящегося автомобиля, и никто не пострадал.