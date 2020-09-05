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Baza: в Москве машина правительства РФ попала в ДТП 

Ura.Ru 39 минут назад
Машина правительства попала в ДТП в Москве
Фото: © URA.RU
В Москве автомобиль марки BMW с правительственными номерами попал в ДТП и якобы попытался уехать с места аварии. Подробности произошедшего сообщил telegram-канал Baza.

«Водитель „Митсубиси Лэнсер“ не пропустил на дороге BMW с проблесковыми маячками и особыми номерами. Машины в итоге стукнулись», — пишет Baza.

Водитель дорогостоящей иномарки, как сообщается, «не стал останавливаться и просто уехал с места аварии», однако второй участник ДТП «бросился в погоню».
Ему удалось догнать BMW, блокировать ее и вызвать на место ГИБДД, сотрудники которой сейчас выясняют обстоятельства инцидента. По данным издания, на этом автомобиле якобы ездит вице-премьер Татьяна Голикова. Официальных подтверждений этому нет.
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ДТП , BMW , Mitsubishi , Татьяна Голикова , Правительство РФ , ГИБДД
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