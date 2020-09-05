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Адвокат Ефремова сделал прогноз по наказанию для актера 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 36 3 часа назад
Адвокат Ефремова сделал прогноз по наказанию для актера
Фото: Popcake.tv
Пресненский суд Москвы может приговорить актера Михаила Ефремова к нескольким годам колонии общего режима, заявил защитник артиста Эльман Пашаев.

«От шести до восьми лет колонии общего режима», — заявил Пашаев в эфире канала «Москва-24», передает ТАСС.

До этого Пашаев сообщал, что Ефремов не рассчитывает на мягкое наказание и спокойно готовится к приговору.
Напомним, приговор актеру будет оглашен 8 сентября. В четверг Ефремов признал вину в ДТП. Пашаев заявлял, что актер решился на это, так как потерял последнюю надежду на «положительные» результаты биологической экспертизы пассажирского сиденья.
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ДТП , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , ФСИН , ИТАР-ТАСС
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