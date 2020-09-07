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В Москве автобус врезался в столб и попал на видео 

Мослента и ещё 5 1 час назад
Автобус врезался в столб в Москве
Фото: Кадр видео Telegram
Об этом сообщается в Telegram-канале «Москва. Новости».
На опубликованных кадрах видно, что в результате столкновения у автобуса разбито лобовое стекло. Что стало причиной ДТП не известно.
О пострадавших не сообщается.
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