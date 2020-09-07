Автобус врезался в столб в Москве

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В Москве автобус врезался в столб и попал на видео
Мослента
и
ещё 5
1 час назад
Фото: Кадр видео Telegram
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Об этом сообщается в Telegram-канале «Москва. Новости».
На опубликованных
кадрах
видно, что в результате столкновения у автобуса разбито лобовое стекло. Что стало причиной ДТП не известно.
О пострадавших не сообщается.
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