Голикова едва не стала жертвой «подставы» на дороге 

Заместитель председателя российского правительства Татьяна Голикова едва не стала жертвой автоподставщика. Инцидент на дороге произошел в ночь на 5 сентября, пишет в Telegram проект Baza.

Чиновница на служебной машине BMW с водителем Виктором Трушиным с включенной сиреной и маячками направлялась домой в Крылатское. Неожиданно водитель Mitsubishi Lancer из соседнего ряда начал вести себя странно: на протяжении нескольких минут он «нырял» перед ним, резко оттормаживался и ускорялся, пока водителю Голиковой не удалось его объехать.

После этого Mitsubishi внезапно бросился в погоню и стал зажимать BMW. Происходящее взволновало зампреда правительства, сидевшую на заднем сидении, она поинтересовалась, в чем дело.

Трушкин остановился, заблокировал в машине двери и вызвал полицию. В отделении водитель Mitsubishi заявил, что BMW задела и поцарапала его машину. Водитель Голиковой уверяет, что не виноват, а владелец иномарки сам что-то «чиркал» на бампере.

Саму Голикову после инцидента домой доставим патрульная машина.