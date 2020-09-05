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Голикова едва не стала жертвой «подставы» на дороге 

Lenta.ru и ещё 3 2 часа назад
Голикова едва не стала жертвой «подставы» на дороге
Фото: РИА Новости
Заместитель председателя российского правительства Татьяна Голикова едва не стала жертвой автоподставщика. Инцидент на дороге произошел в ночь на 5 сентября, пишет в Telegram проект Baza.
Чиновница на служебной машине BMW с водителем Виктором Трушиным с включенной сиреной и маячками направлялась домой в Крылатское. Неожиданно водитель Mitsubishi Lancer из соседнего ряда начал вести себя странно: на протяжении нескольких минут он «нырял» перед ним, резко оттормаживался и ускорялся, пока водителю Голиковой не удалось его объехать.
После этого Mitsubishi внезапно бросился в погоню и стал зажимать BMW. Происходящее взволновало зампреда правительства, сидевшую на заднем сидении, она поинтересовалась, в чем дело.
Трушкин остановился, заблокировал в машине двери и вызвал полицию. В отделении водитель Mitsubishi заявил, что BMW задела и поцарапала его машину. Водитель Голиковой уверяет, что не виноват, а владелец иномарки сам что-то «чиркал» на бампере.
Саму Голикову после инцидента домой доставим патрульная машина.
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Комментарии 68
ДТП , BMW , Mitsubishi Lancer , Mitsubishi , Татьяна Голикова , Правительство РФ
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