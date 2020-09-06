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В Ленинградской области грузовик сбил пешехода и опрокинулся 

RT на русском 56 минут назад
В Ленинградской области грузовик сбил пешехода
Фото: vk.com © ДПС ОНЛАЙН Санкт Петербург
В результате ДТП произошёл разлив мазута, который перевозил автомобиль.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Авария случилась примерно в 20:30 мск на 58-м км автодороги А-180 «Нарва».

«Автомобиль Scania под управлением водителя мужчины совершил наезд на пешехода. Уклоняясь от наезда, автомобиль завалился на правый бок, и произошло вытекание мазута на проезжую часть», — указывается в заявлении.

Отмечается, что пешеход погиб на месте происшетсивя, а водитель грузовика получил травмы и был госпитализирован.
На месте ДТП работают сотрудники МЧС.
Ранее в Батыревском районе Чувашии трое мужчин и девушка погибли в результате столкновения грузового и легкового автомобилей.
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ДТП , МЧС
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