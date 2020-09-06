Страшное ДТП произошло в Ростовской области

На трассе в Ростовской области два человека погибли и двое пострадали при столкновении двух легковых машин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ГИБДД ГУ МВД по Ростовской области.

По предварительной информации, авария произошла в 05.35 мск на 101-м км автодороги Котельниково — Песчанокопское в Орловском районе.

"Водитель 1999 года рождения, управляя автомобилем "ВАЗ"-2110, допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota Ractis, под управлением водителя 1958 года рождения", — заявили в ведомстве.

В результате ДТП погиб водитель "Ваза" и пассажирка иномарки, женщина 1952 года рождения. Пострадали два пассажира отечественного автомобиля — мужчины 1999 года рождения.