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Смертельное ДТП произошло в Ростовской области 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Страшное ДТП произошло в Ростовской области
Фото: РИА Новости
На трассе в Ростовской области два человека погибли и двое пострадали при столкновении двух легковых машин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ГИБДД ГУ МВД по Ростовской области.
По предварительной информации, авария произошла в 05.35 мск на 101-м км автодороги Котельниково — Песчанокопское в Орловском районе.

"Водитель 1999 года рождения, управляя автомобилем "ВАЗ"-2110, допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota Ractis, под управлением водителя 1958 года рождения", — заявили в ведомстве.

В результате ДТП погиб водитель "Ваза" и пассажирка иномарки, женщина 1952 года рождения. Пострадали два пассажира отечественного автомобиля — мужчины 1999 года рождения.
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ДТП , Автоновости , Бортжурнал , ВАЗ 2110 , Toyota Ractis , Lada , Toyota
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