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Машина ДПС попала в аварию в Севастополе 

РИА Новости Крым 14 минут назад
Машина ДПС попала в аварию в Севастополе
Фото: РИА Новости
Автомобиль дорожно-патрульной службы стал участником дорожно-транспортного происшествия в Севастополе, сообщают очевидцы в социальных сетях.
По информации пользователей, авария случилась вечером в субботу возле поворота на Федюхины высоты. Машина ДПС столкнулась с автомобилем Chevrolet Aveo. Иномарка пострадала незначительно, у нее смято переднее правое крыло. Между тем, в автомобиля ДПС разбита почти вся передняя часть кузова.
По словам очевидцев, Chevrolet поворачивал налево, после чего в него врезалась патрульная машина, которая ехала прямо со стороны Ялты по полосе с разметкой "направо" с включенным проблесковым маячком.
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ДТП , Автоновости , Бортжурнал , Тест-драйвы , Chevrolet Aveo , Chevrolet , ГИБДД
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