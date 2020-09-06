Машина ДПС попала в аварию в Севастополе 

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Автомобиль дорожно-патрульной службы стал участником дорожно-транспортного происшествия в Севастополе, сообщают очевидцы в социальных сетях.

По информации пользователей, авария случилась вечером в субботу возле поворота на Федюхины высоты. Машина ДПС столкнулась с автомобилем Chevrolet Aveo . Иномарка пострадала незначительно, у нее смято переднее правое крыло. Между тем, в автомобиля ДПС разбита почти вся передняя часть кузова.

По словам очевидцев, Chevrolet поворачивал налево, после чего в него врезалась патрульная машина, которая ехала прямо со стороны Ялты по полосе с разметкой "направо" с включенным проблесковым маячком.