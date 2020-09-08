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Полиция предостерегла фанатов Ефремова от проведения пикета у суда 

Lenta.ru и ещё 48 2 часа назад
Полиция предостерегла фанатов Ефремова от проведения пикета у суда
Фото: Lenta.ru
В Москве полиция предостерегла фанатов актера Михаила Ефремова, собравшихся возле здания Пресненского районного суда столицы, от проведения пикета. Об этом во вторник, 8 сентября, в своем Youtube— канале сообщает издание LIFE.
Как следует из трансляции издания, женщины встали возле здания суда с черно-белыми плакатами с изображением совершившего смертельное ДТП актера. На плакате надпись — «ты не один». Полицейские, следящие за порядком возле здания суда, потребовали от группы поддержки не проводить пикеты и не нарушать 54-й федеральный закон о собраниях и митингах. Поклонницы Ефремова подчинились требованию полицейских и убрали плакаты.
8 сентября Пресненский районный суд столицы огласит приговор Михаилу Ефремову. Его адвокат Эльман Пашаев заявлял, что актеру грозит от шести до восьми лет колонии общего режима. Гособвинитель запросил для подсудимого 11 лет лишения свободы.
Смертельное ДТП с участием актера произошло 8 июня. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов сначала покаялся в поступке, а затем заявил, что ничего не помнит о произошедшем. Позже он объяснил признание вины в смертельной аварии похмельем.
Ранее сообщалось, что племянница актера Ольга Ефремова высказалась в защиту своего дяди и засомневалась в честности суда.
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Комментарии
ДТП , Смертельное ДТП , Смерть на дороге , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Ольга Ефремова , ФСИН
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