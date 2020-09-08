Полиция предостерегла фанатов Ефремова от проведения пикета у суда 

В Москве полиция предостерегла фанатов актера Михаила Ефремова , собравшихся возле здания Пресненского районного суда столицы, от проведения пикета. Об этом во вторник, 8 сентября, в своем Youtube— канале сообщает издание LIFE.

Как следует из трансляции издания, женщины встали возле здания суда с черно-белыми плакатами с изображением совершившего смертельное ДТП актера. На плакате надпись — «ты не один». Полицейские, следящие за порядком возле здания суда, потребовали от группы поддержки не проводить пикеты и не нарушать 54-й федеральный закон о собраниях и митингах. Поклонницы Ефремова подчинились требованию полицейских и убрали плакаты.

8 сентября Пресненский районный суд столицы огласит приговор Михаилу Ефремову. Его адвокат Эльман Пашаев заявлял, что актеру грозит от шести до восьми лет колонии общего режима . Гособвинитель запросил для подсудимого 11 лет лишения свободы.

Смертельное ДТП с участием актера произошло 8 июня. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров , скончался в больнице. Ефремов сначала покаялся в поступке, а затем заявил, что ничего не помнит о произошедшем. Позже он объяснил признание вины в смертельной аварии похмельем.