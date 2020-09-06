Звезда YouTube разбилась на электросамокате

35-летняя Эмили Хартиридж не справилась с управлением и разбилась насмерть, столкнувшись с грузовиком. Девушка была телеведущей и вела популярный блог в YouTube. Эмили стала первой британкой, погибшей в аварии на электросамокате. Девушка получила его в подарок на день рождения от своего бойфренда Джейка Хейзела. Фатальное столкновение с грузовиком произошло, когда она ехала на обследование в клинику по лечению бесплодия, поскольку пара планировала завести ребенка.

Британка не справилась с управлением, когда наехала на люк на велосипедной полосе движения и упала на проезжую часть под колеса грузовика. Эмили сразу скончалась от полученных травм.

Экспертиза установила, что колесо электроскутера было спущено, а девушка ехала слишком быстро, что привело к потере контроля над транспортным средством.

На момент аварии, которая произошла 12 июля, вождение электроскутеров на территории Великобритании было незаконным. С 1 августа их использование разрешили при максимальной скорости 25 км/ч. На электроскутерах можно ехать по велосипедным дорожкам или по основной полосе, но запрещено по тротуару. Ношение шлема рекомендуется, но не обязательно.

Бойфренд погибшей, Джейк, говорит, что близкие и друзья до сих пор переживают ее кончину. Пара начала жить вместе незадолго до аварии и планировала зачать ребенка.

Семья Эмили владеет компанией по производству безалкогольных напитков Hartridges, которая находится в Хэмпшире. У нее есть четыре сестры. Родные скорбят о девушке, погибшей в самом расцвете жизни.

Первым водителем электросамоката, которого привлекли к административной ответственности за неправильное вождение в Великобритании, стал россиянин. Мужчине запретили ездить, после того как он в нетрезвом состоянии врезался в мопед в Лондоне.