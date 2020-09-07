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Смертельная гонка свадебного кортежа на Кавказе попала на видео 

Lenta.ru и ещё 5 2 часа назад
В Ингушетии трое россиян насмерть разбились во время гонки свадебного кортежа — ее участники стремились занять почетное место рядом с автомобилем невесты. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Произошедшее попало на видео, его опубликовала «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале. На кадрах видно, что один из автомобилей на высокой скорости выезжает на встречную полосу ближе к обочине, и совершает лобовое столкновение с другой машиной. Другие участники движения останавливаются и бегут к месту ДТП, на этом запись обрывается.
Авария произошла в воскресенье днем на трассе «Майское — Назрань». Одним из участников кортежа был автомобиль Mercedes, он выехал на встречку и столкнулся с ВАЗ-2115. По данным «Интерфакса», в салоне иномарки нашли наркотики, а ее водитель скрылся с места аварии. В управлении по обеспечению деятельности по защите населения и территории от ЧС рассказали, что в салоне ВАЗ находились три человека, их сильно зажало.
Муфтий региона Исса Хамхове заявил, что ингушские богословы и имамы соберутся для выработки механизма по предотвращению аварий с участием свадебных кортежей. Они намерены провести общественный опрос, разъяснительную работу на местах, и активизировать деятельность соответствующих органов. Муфтий добавил, что традиция с попыткой занять почетное место возле автомобиля невесты не имеет ничего общего с обычаями Кавказа.
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ДТП , Видео , Lada , Комсомольская правда
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