Жительница села Коровье Хмельницкой области погибла под колесами собственной машины. Об этом 6 сентября сообщила областная Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
В службу спасения поступила информация о дорожно-транспортном происшествии. Как выяснилось, водитель не поставила автомобиль на передачу, и он начал катиться, когда женщина уже находилась снаружи.
Она попыталась остановить автомобиль, но ее прижало к дереву.
«Еще до прибытия спасателей потерпевшую освободили из металлической ловушки люди и передали ее работникам скорой, которые констатировали смерть 47-летней женщины», — рассказали в пресс-службе ГСЧС.