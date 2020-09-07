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Жительница села Коровье Хмельницкой области погибла под колесами собственной машины. Об этом 6 сентября сообщила областная Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В службу спасения поступила информация о дорожно-транспортном происшествии. Как выяснилось, водитель не поставила автомобиль на передачу, и он начал катиться, когда женщина уже находилась снаружи.

Она попыталась остановить автомобиль, но ее прижало к дереву.