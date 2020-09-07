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В Крыму автобус с людьми сорвался с обрыва 

News.ru и ещё 3 2 часа назад
Автобус с людьми сорвался с обрыва в Крыму
Фото: ГТРК "Севастополь"
В Крыму микроавтобус упал с обрыва. Авария произошла в бухте Капсель в районе Судака. В салоне «Газели», проехавшей по крутому склону порядка двадцати метров, находились водитель и три пассажира.
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По данным МЧС республики Крым, информация о ЧП поступила в субботу, 5 сентября около 13 часов. К месту происшествия была направлена дежурная группа спасателей Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе пяти человек.
Автомобиль «ГАЗель» катилась по склону 15-20 метров. В салоне находились пассажиры. Спасатели, прибыв на место, предприняли все меры противопожарной безопасности. Психологическую помощь оказали водителю и 3 пассажирам, — рассказал министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов.
Все находившиеся в салоне автомобиля граждане отказались от медпомощи, отмечает «Вести. Севастополь».
Ранее, как писал NEWS.ru, грузовик упал с обрыва в Дагестане. Авария произошла в Цунтинском районе Дагестана. В результате пострадали девять человек. В частности, две молодые женщины находятся в тяжёлом состоянии.
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ДТП , Сергей Шахов
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