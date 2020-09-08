Ефремов отправился на оглашение приговора без вещей 

Актер Михаил Ефремов отправился на оглашение приговора по делу о смертельном ДТП, сообщает РИА «Новости».

Артиста повезли в Пресненский суд Москвы без вещей. По словам очевидцев, в руках актера была только папка с документами.

Артист проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Ефремов свою вину признал, приговор ему вынесут 8 сентября.